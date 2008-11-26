Ужесточены меры к нерадивым родителям вплоть до конфискации жилья и принудительного лечения от алкоголизма

Такое решение принято в Миноблисполкоме. Представителям местной власти дано особое поручение. Посетить всех горе-родителей, чьи дети находятся в госучереждениях на воспитании, тщательно обследовать состояние жилья и призвать навести порядок. В противном случае квартиры будут конфисковываться в счёт уплаты долгов по содержанию детей. А тех, кто страдает алкоголизмом, принудительно направить в наркодиспансер. В столичной области более четырех тысяч детей находятся в социально-опасном положении. В связи с этим, в райцентрах разработаны межведомственные планы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Есть результат. Около 200-т нерадивых родителей Минщины излечились от алкогольной зависимости, столько же трудоустроено. Таким семьям исполкомы помогли улучшить жильё, социальные службы оказали материальную и гуманитарную помощь.