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Серьезные нарушения законодательства об охране труда выявила прокурорская проверка

26 ноября 2008 11:43
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Так за 9 месяцев года на предприятиях республики тяжело травмировано более 500 человек. 162 погибли в результате производственных травм. При этом причина каждой пятой – алкогольное опьянение. Также выявлены факты некачественного расследования материалов по травматизму на производстве. По числу несчастных случаев лидируют предприятия сельского хозяйства и строительной сферы. Масштабная программа профилактики травматизма в организациях Беларуси будет рассмотрена сегодня на заседании коллегии Генпрокуратуры.
# общество

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