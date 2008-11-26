Серьезные нарушения законодательства об охране труда выявила прокурорская проверка

Так за 9 месяцев года на предприятиях республики тяжело травмировано более 500 человек. 162 погибли в результате производственных травм. При этом причина каждой пятой – алкогольное опьянение. Также выявлены факты некачественного расследования материалов по травматизму на производстве. По числу несчастных случаев лидируют предприятия сельского хозяйства и строительной сферы. Масштабная программа профилактики травматизма в организациях Беларуси будет рассмотрена сегодня на заседании коллегии Генпрокуратуры.