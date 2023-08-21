В МИД Беларуси прокомментировали закрытие Литвой двух пунктов пропуска

Очередной резонансный пример того, как желание сделать хуже нашей стране, отрикошетило по жителям европейских городов, которые уже перестали скрывать недовольство политикой своих властей. Так, решение Вильнюса о частичном закрытии границы с Беларусью, мягко говоря, не обрадовало литовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше других возмущены люди, живущие в приграничных районах страны. Многие регулярно ездили в Беларусь к родственникам или за покупками в попытке сэкономить в условиях экономического кризиса в Литве. Самые популярные белорусские товары – молочные продукты, растительное масло и крупы. Кроме того, местные жители просто не понимают, зачем власти идут на конфронтацию, и считают подобный курс абсурдным, поскольку такими действиями Литва только усугубляет ситуацию в регионе.

Прокомментировали закрытие двух пунктов пропуска и в МИД Беларуси. В ведомстве призвали Вильнюс перестать искусственно создавать барьеры для граждан и бизнеса не только Беларуси и Литвы, но и Евросоюза в целом. А само решение в нашем МИДе назвали надуманным и политически мотивированным, поскольку таким образом официальный Вильнюс хочет препятствовать посещению литовцами нашей страны в рамках безвизового режима.