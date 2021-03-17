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«Самое важное в профилактике – личное общение с людьми». МЧС проводит рейды в Березинском районе

17 марта 2021 15:08
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Новости Беларуси. Исправные электропроводка и пожарные извещатели – сотрудники МЧС в составе специальной комиссии проводят профилактические рейды по частным домовладениям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В первую очередь посещают инвалидов, пожилых людей и многодетные семьи. Еще раз напоминают о важных правилах.

Все подробности в сюжете Юлии Минич.

«Самое важное в профилактике – личное общение с людьми». МЧС проводит рейды в Березинском районе-1

Юлия Минич, корреспондент:
Когда каждый житель в безопасности. Очередной профилактический рейд МЧС по частным домовладениям прошел в Березинском районе. Особое внимание пожилым и многодетным.

«Самое важное в профилактике – личное общение с людьми». МЧС проводит рейды в Березинском районе-4

Агрогородок Дмитровичи. В доме у Тамары Владимировны Гоман, как всегда, все в порядке. В том числе и на тему пожарной безопасности: есть извещатель и даже огнетушитель. Его привезли дети.

«Самое важное в профилактике – личное общение с людьми». МЧС проводит рейды в Березинском районе-7

Тамара Гоман, жительница агрогородка Дмитровичи:
Навещают наши МЧСники, тоже приходят. Смотрят, как у меня там котел отопительный работает, как дымоход, как что – все это проверяют и часто проверяют. Также председатель сельсовета часто заходит, и мне это очень приятно, что человек волнуется, заботится о нас, пенсионерах. Мне приятно всегда как пенсионерке.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Юлия Минич # Тамара Гоман # Фотофакт

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