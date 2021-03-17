«Самое важное в профилактике – личное общение с людьми». МЧС проводит рейды в Березинском районе

Новости Беларуси. Исправные электропроводка и пожарные извещатели – сотрудники МЧС в составе специальной комиссии проводят профилактические рейды по частным домовладениям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В первую очередь посещают инвалидов, пожилых людей и многодетные семьи. Еще раз напоминают о важных правилах. Все подробности в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Когда каждый житель в безопасности. Очередной профилактический рейд МЧС по частным домовладениям прошел в Березинском районе. Особое внимание пожилым и многодетным.

Агрогородок Дмитровичи. В доме у Тамары Владимировны Гоман, как всегда, все в порядке. В том числе и на тему пожарной безопасности: есть извещатель и даже огнетушитель. Его привезли дети.