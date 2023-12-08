В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием

Новости Беларуси. В преддверии Дня всенародной памяти жертв войны и геноцида белорусского народа в мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У монумента «Врата памяти» собрались десятки неравнодушных людей. Среди них руководители районных администраций, представители вузов и средних учреждений образования, а также активисты общественных организаций. Вместе они почтили память погибших минутой молчания. По традиции к мемориалу легли красные розы и гвоздики.

Дарья Сухоцкая, социальный педагог гимназии № 21: Я считаю, что очень важно привлекать детей, учащихся нашей гимназии, к таким мероприятиям. Так как мы воспитываем у детей патриотизм, героизм. Важно очень помнить о том, что было в годы Великой Отечественной войны. Мы стараемся делать все, чтобы дети знали, помнили, видели.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

На территории только Заводского района у нас проживает 39 ветеранов, 117 узников. И сегодня они здесь присутствуют. Повторюсь, в основном присутствует молодежь – это говорит о том, что мы помним эту трагедию, пронесем ее через свою жизнь, передадим память о ней подрастающим поколениям.

Мемориальный комплекс «Тростенец» построен на месте одноименного концлагеря, действовавшего во время Второй мировой войны. Это самый крупный лагерь смерти на территории Беларуси. Здесь было уничтожено фашистами более 200 тысяч человек.