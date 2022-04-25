В марте заморозки, в апреле непрерывные ливни. С какими трудностями столкнулись белорусские аграрии?

Новости Беларуси. У аграриев на счету каждый день. Своей очереди ждут кукуруза и картофель. В стахановские планы вмешивается лишь погода. Застой воды в полях из-за затяжных ливней мешает ходу техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, каких усилий требует посевная, узнавала Анна Корольчук.

Всяк было. И пыль бывала. А в этом году очень много влаги, дожди. Мешает работать.

Николай Коваль трудится на полях всю свою жизнь. Вот уже 30 лет у руля тракторов в хозяйстве «Урожайный». Звучное название не гарантия успеха. Каждый центнер зерна добывается потом. И хотя к посевной здесь приступили месяц назад, завершить работу с ранними яровыми не успели. Осталась последняя сотня гектаров. Вчерашняя сухая и солнечная погода наконец-то позволила сеялкам выйти в поле.

Сергей Матюшенко, заместитель директора хозяйства «Урожайный»:

Завершаем сев ячменя, осталось посеять 100 гектаров. Уже бы давно справились с этой задачей, но погодные условия мешают. Целую неделю мы не могли выйти в поле. Пытаемся что-то сделать и поработать. А до этого мы уже посеяли 436 гектаров гороха, 100 гектаров ярового рапса. Ждем благоприятных условия и будем приступать к севу кукурузы.

Анна Корольчук, корреспондент:

Апрель в этом году подмочил свою репутацию. Если в марте аграрии сетовали на длительные заморозки и сухую почву, то сейчас из-за непрерывных ливней в полях стоит вода. Земля слишком влажная, техника вязнет, тем самым замедляя ход посевной.

Справляются с последствиями дождей, подрыхляя почву на небольшую глубину. Однако во всем ищут плюсы. Во влажной земле быстрее всходят зерна и лучше усваиваются удобрения.

Владимир Шевчук, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома:

Влаги лишней на наших землях не бывает. Буквально 4-5 дней, и поля будут сухие полностью. То есть эта влага нам не лишняя. Единственное, что со сроками мы немножко отстаем по севу кукурузы. В текущем году у нас посевная площадь зерновых и зернобобовых – 2 630 гектаров, на уровне прошлого года сохранили данные площади. Несколько увеличили посев многолетних трав.