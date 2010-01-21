В Марьиной Горке 60 семей военных получили ключи от новых квартир

Торжественная церемония сдачи жилого дома прошла в военном городке. Некоторые новоселы этого момента ждали 15 лет.

Каждый солдат мечтает стать генералом. Но простая человеческая мечта иметь комфортное жилье не чужда людям в погонах. Сегодня в Марьиной Горке 60 семей военнослужащих получили ключи от новых благоустроенных квартир. Красная лента и духовой оркестр в честь новоселья. Поздравить счастливчиков и осмотреть новые апартаменты приехал лично министр обороны.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Мы должны быть примером в обществе не только в выполнении своих служебных обязанностей, но и в улучшении демографической ситуации в республике. Теперь у вас здесь созданы все условия.

Этот день им приближали как могли. Дом для семей офицеров и прапорщиков строили полтора года местные подрядчики и из отечественных стройматериалов.

Андрей Лагодич, заместитель командира 5-й отдельной бригады специального назначения:

Строительство прошло быстро и качественно. Претензий к строителям нет. Военнослужащие бригады очень довольны

Дизайн квартиры Людмила продумывала с начала строительства этого дома. 15 лет ожиданий — семья офицера Павловского на себе ощутила истинную цену «погонного» метра. В крохотной комнате общежития у них появилась Любовь, в двухкомнатной — родилась вторая дочь Вера, а здесь, в новой трехкомнатной квартире, они уже мечтают о третьем ребенке.

Людмила Павловская:

Надеемся на Надежду или на ещё одного защитника Отечества.

Сергей Павловский:

Первого ребенка родили в неблагоустроенном модуле, второго — в малосемейном общежитии, третьего ребенка будем рожать здесь.

60 семей устроены, еще сотня– в ближайшей перспективе. Новый ЖСК «Разведчик» в Марьиной Горке уже сформирован. В планах военных — еще три дома.

Руслан Мороз, заместитель начальника отдела жилищной политики Главного управления строительства и эксплуатации Вооруженных сил Республики Беларусь:

Наличие служебного жилья напрямую будет сказываться на выполнении военнослужащими своего долга, то есть, конечно, положительно.

Забота нужна сильным и мужественным. Несмотря на финансовые сложности 255 тысяч квадратных метров жилья для людей в погонах сдали в прошлом году по всей республике. Витебск, Барановичи и города Минской области. Свое «счастье в квадрате» нашли свыше 5 тысяч военнослужащих.