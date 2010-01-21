60 белорусов были отмечены за заслуги и многолетнюю работу в самых разных областях

За годы вручения госнаград Президентом эта церемония стала не только доброй традицией, но и хорошей возможность собрать в одном месте самых лучших белорусских ученых, врачей, военных, медиков, писателей, артистов.

На этот раз чествование наиболее выдающихся наших соотечественников собрало представителей самых разных областей и сфер. Особый символизм торжеству придавало начало года. Президент уже много раз говорил, что успехи этих людей — это надежда и опора Беларуси. Ведь за годы независимости нашего государства достигнутые успехи и даже прорывы в экономике и на производствах обеспечены именно трудом этих людей. На фоне, вроде бы, завершения мирового финансово-экономического кризиса, важно, чтобы такие люди были в строю. Работали, получали достойное вознаграждение за труд и были хорошим примером для остальных.

Александр Лукашенко:

Хочу высказать вам самые теплые слова сердечной благодарности за ваш добросовестный труд, за производственные успехи, творческие достижения, за самоотверженность и преданность избранному вами делу. За то, что вы свой талант, энергию и интеллект направляете на умножение экономического, духовного и оборонного потенциала страны, на повышение жизненного уровня наших граждан. Пример людей, которые умеют мыслить и действовать современно, творчески и добиваться конкретного результата, для государства всегда важен. Но особенно он нужен сейчас. Ведь в итоге 2010 года мы должны не только полностью преодолеть последствия кризиса, но и выйти на новые рубежи в своем развитии. Как это сделать — вы показываете своим примером, своими достижениями и наглядно убеждаете, что нам по плечу решение самых сложных задач.

Первым в списке награжденных был ученый Павел Апанасевич. Ему вручили Орден Почета. К слову, единственный на сегодняшней церемонии. В Институте физики имени Степанова Павел Андреевич занимается разработками в области лазеров. Недавно институт слился еще с двумя, и теперь научные изыскания стали еще шире. Немаловажно, что труд ученых востребован уже сегодня.

Павел Апанасевич, научный сотрудник лаборатории Института физики имени Степанова НАН Беларуси:

Делается много — как в области фундаментальных исследований, так и в прикладных. В области прикладных наш институт и организация БелОМО успешно занимаются разработкой лазеров и поставкой их в медицинские учреждения.

На двое больше стало в стране обладателей Ордена Франциска Скорины. Награду вручили завкафедрой Гродненского университета Валерию Черепице и белорусскому писателю Александру Савицкому. Говорит, что на его кителе Орден Франциска Скорины будет соседствовать с Орденом Солдатской славы, полученным в 1944 году. На самом деле у Александра Онуфриевича гораздо больше орденов и медалей.

Александр Савицкий, писатель:

Гэта ўзнагарода не толькі мне, гэта ўзнагарода ўсяму нашаму пакаленню, якое дажыло да гэтага дня, якое прайшло вайну, чкое прайшло пасляваенныя будаўнічыя гады, калі з папялішча паўстала зямля Беларусі. І паўстае далей — расце, шырээ і множыцца слава гэтай зямлі. Слава зямлі ўзвышаецца толькі праз людскую працу, праз самаатданую працу, праз веру, любоў.

Целой серии наград были удостоены силовики – трі ордена «За службу Родине» 3-й степени и столько же медалей «За отличие в воинской службе». Полковник Игорь Быков отвечает за научную работу в белорусской армии. Особо успехами хвастаться не хочет. Ведь, наверняка, многие составляют государственную тайну.

Игорь Быков, заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь по научной работе:

В белорусской армии у науки весомое положение — чтобы мы достигли максимального эффекта и достигли своей цели в обеспечении национальной безопасности Республики Беларусь.

Больше всего наград оказалась на счету сотрудников «Белмедпрепаратов». Кстати, и Президент предприятие отметил особо.

Александр Лукашенко:

Мне очень приятно было услышать в том числе о и «Белмедпрепаратах». Когда-то это предприятие предлагали не то что приватизировать, а чуть ли не уничтожить. И тогда я интуитивно, честно признаюсь, исходя из своей «щедрости» никому его не отдавал, а заставил всех, кто был причастен к этому, работать на этом предприятии. Я счастлив, что в нашей стране развивается предприятие, которое обеспечивает безопасность нашего народа, потому что лекарства — это не просто таблетки и пилюли, это, по большому счету, здоровье и безопасность нашего народа.

Наталья Евгеньевна работает на предприятии «Белмедпрепараты» 32 года. Прошла все служебные ступеньки — от мастера до руководителя производства. Сегодня возглавляет производство уникальной вакцины, аналогов которой нет. Лекарство освобождает кровеносные сосуды от тромбов, помогает улучшить состояние при инфаркте. Это настоящая панацея для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наталья Кушмар, заместитель начальника цеха по производству ферментов реагентных препаратов РУП «Белмедпрепараты»:

Это производство уникальное, единственное в Беларуси и, наверное, в СНГ, потому что производства препаратов с биосинтезом уже практически не сохранилось. Все работники нашего объединения делают благороднейшее дело, мы помогаем сохранить здоровье людей, здоровье нации.

Вообще, сравнивать есть с чем. Если в 90-е ассортимент выпускаемых лекарств на предприятии составлял всего 30 наименований, то сегодня их уже 300. Причем много самых современных препаратов — антибиотиков, медикаментов для лечения онкологических заболеваний. Выпускают здесь и инсулин. Ежегодно лекарств становится больше в среднем на 20 видов.

Людмила Силкина, начальник отдела РУП «Белмедпрепараты»:

Сейчас у нас на экспорт идет уже 50% продукции. Создается современное производство противоопухолевых лекарственных средств. В перспективе реализации ещё двух проектов, которые дадут нам возможность довести наше производство до требований международной надлежащей производственной практики — требований GMP. Это качество, это даст нам возможность экспортировать наши препараты.

В списке награжденных были и рабочие, учителя... Просто хорошие специалисты в своем деле и на своем месте. Люди, труд, которых приносит большую пользу не только на своих предприятиях, но заметен и в целом по всей стране. Глава государства отметил и труд артистов, художников. Звание Народного артиста было присвоено Сергею Франковскому — ведущему мастеру сцены Театра оперы и балета. Алексей Марачков стал заслуженным врачом. 60 белорусов сегодня были отмечены высокими государственными наградами и званиями.