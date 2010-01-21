В Национальном статистическом комитете озвучили предварительные итоги переписи населения

В стране проживает 9 миллионов 489 тысяч человек. Центр обработки персональной информации работает в две смены — бумажные данные здесь переводят в электронные.

Персональная информация граждан «под семью замками». Точнее, под одним электронным. В вычислительный центр так просто не зайдешь. Сумки с переписными листами сюда доставляли грузовиками.

Практически неподъемная тележка, полная портфелей с персональными данными белорусов, курсирует между залом хранения и центром обработки информации несколько раз в день. После сканирования отработанные портфели перемещаются на пустые полки.

Бумажные данные здесь переводят в электронные. Быстро — со скоростью 60 листов в минуту работает сканер. А вот обработка полученной информации — процесс долгий и кропотливый. Посчитано, что в стране проживает 9 миллионов 489 тысяч человек. За десять лет, которые прошли с предыдущей переписной кампании, население сократилось более чем на полмиллиона жителей. В стране идет урбанизация. Это значит, что горожан становится больше, чем сельчан. Отток людей из провинции постоянно увеличивается. Причем, выбирают они города покрупнее. В республике появилось 8 новых больших населенных пунктов. Изучение состава жителей идет в первую очередь по половому признаку.

Владимир Зиновский, председатель Национального статистического комитета РБ:

На 1000 мужчин сейчас приходится 1145 женщин, как в песне: «На десять девчонок по статистике девять ребят». К сожалению, примерно такой расклад сохраняется для Беларуси и сегодня.

Еще не один день в статкомитете проведут в подсчетах. Они работают на статистику, чтобы потом статистика работала на нас. Только к сентябрю будут видны конечные данные. Пока прорисовываются тенденции. Они — за каждой цифрой.