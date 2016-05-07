В Малоритском районе увековечили память еще одного участника войны – летчика Николая Минченко

Новости Беларуси. В Малоритском районе в преддверие Дня Победы увековечили память еще одного участника войны – летчика Николая Минченко. Его самолет подбили в июне 44-ого, останки были захоронены местными жителями прямо в лесу, а сам командир экипажа числился без вести пропавшим. Установить личность летчика удалось благодаря номеру на двигателе самолета. Сегодня на месте гибели Николая Минченко установлен памятный знак.

На месте крушения самолета ИЛ-4 Тимофей Клопот бывает нечасто – не может сдержать эмоций. Он один из немногих, кто стал невольным свидетелем гибели советского летчика. Жуткая авария в июне 44-ого взбудоражила всю округу.

Тимофей Клопот, житель д. Дуброво:

Летел самолет и видно очередью дернул по этому самолету, и он загорелся. И еще этот летчик. Почему он сказал: «Петька, горим»? Он выбросился с парашютом, завис тут на елке.

Как выяснилось позже, двое членов экипажа спаслись. Найденные останки третьего местные жители закопали недалеко от воронки. Но почти 70 лет личность погибшего была неизвестна.

Несмотря на то, что здесь, на месте крушения, были обнаружены множество фрагментов самолета, определить личность членов экипажа было непросто. Большинство из обломков обгорели и не несли никакой информации. На след поисковиков вывели лишь номера двигателей.

Сведения об экипаже начали собирать по крупицам. Вскоре поисковикам удалось полностью восстановить картину произошедшего.

Валерий Сижук, член ОО «Белорусское объединение ветеранов морской пехоты»:

Выходил он в 44-ом на боевое задание по уничтожению аэродрома, находящегося ныне на территории Польши, в то время захваченной немецко-фашистскими войсками. Выполнил боевую задачу и, возвращаясь на свой аэродром, «Ночным охотником» был сбит.

Погибшим оказался командир экипажа уроженец Харьковской области Николай Минченко. Летчика перезахоронили со всеми почестями. На месте трагедии установлен памятный знак.

Владимир Бухта, член поискового отряда:

Говорят, что война закончилась в 45-ом году. Да, война закончилась, но, когда закончится война поисковиков, это неизвестно. Потому что мы фактически каждый день выезжаем на место падения, как на войну.

В истории Великой Отечественной заполнен еще один пробел. К сожалению, пока не удалось найти потомков погибшего бойца. Их поиски продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.