Курган Славы будет освещен круглосуточно: электростанцию на солнечных батареях презентовали 7 мая

Новости Беларуси. Электростанцию на солнечных батареях открыли 7 мая у мемориального комплекса Курган Славы. Установка даст возможность освещать комплекс круглосуточно. Такой подарок к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне организовала федерация профсоюзов.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы считаем глубоко символичным, что будет подсветка осуществляться святыни белорусской земли, и она будет связана именно с солнцем. И это очень важно.

Кроме того, у подножья монумента сегодня стартовал еще один проект. В большое путешествие по всем областным центрам страны отправился «Музей-бус». Это интерактивная выставка на колесах. В ней собраны экспонаты Великой Отечественной войны.

Вход в музей будет открыт для всех желающих. Артефакты можно потрогать руками и сфотографироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.