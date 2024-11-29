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В Минске прошёл информационно-просветительский проект «Открытое знание»

29 ноября 2024 17:45
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Предстоящая электоральная кампания, развитие международных отношений и модернизация системы образования, эти и другие вопросы обсудили на информационно-просветительском проекте «Открытое знание», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошёл информационно-просветительский проект «Открытое знание»-2

На одной площадке собрались несколько сотен человек. Это учащаяся и работающая молодежь. В режиме видеоконференции к мероприятию подключились и 9 районов Минска. В роли спикеров – авторитетные эксперты. Участники смогли пообщаться в формате открытого диалога и задать любой интересующий вопрос. Говорили о становлении белорусской государственности и о ее развитии.

В Минске прошёл информационно-просветительский проект «Открытое знание»-4

Владимир Шкода, студент Белорусского национального технического университета:
Скажу, наверное, от лица всего БНТУ. Всем очень понравилось. Все были довольны. Большинство людей снова захотят прийти. Все студенты остались под хорошими впечатлениями. В принципе, мероприятие хорошее.

В Минске прошёл информационно-просветительский проект «Открытое знание»-6

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
30 лет назад я имел возможность ощутить дух того времени, вспомнить. И, конечно, вспоминая те годы, ты понимаешь, что сегодня мы живем абсолютно в другой стране. За этот короткий промежуток времени мы просто перелистнули историю. Мы смогли не только сохранить то наследие, которое нам осталось с советских времен, но и шагнуть намного вперед. Сегодня нашу страну видят, нашу страну слышат, уважают. Мы являемся активным участником формирования геополитических процессов на международной повестке.

В программе мероприятия – концертные номера от столичной молодежи и тематические фотовыставки, посвященные истории суверенной Беларуси.

# Андрей Иванец # Образование в Беларуси # Государственная политика в области образования # Выборы в Беларуси

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