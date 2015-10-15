Новости Беларуси. Белорусских пенсионеров научат пользоваться современными гаджетами. Уже почти три года в стране действует социальный проект «Сети все возрасты покорны», благодаря которому более 3 тысяч пожилых людей научились пользоваться компьютерами. Теперь же дан старт еще одному начинанию — «Планшет с нуля». Стартуют занятия сразу в двух городах — Минске и Гомеле — именно отсюда поступило больше всего заявок. Освоить планшеты и смартфоны в основном хотят начинающие пенсионеры, а вот компьютерной грамотности с удовольствием обучаются и люди более почтенного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.