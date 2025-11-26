Кто достигает большего: городские или деревенские? Мнение настоятеля храма

Николай Ляшкевич, настоятель Успенского храма Пресвятой Богородицы в г. п. Краснополье:

Вы знаете, все начинается, в первую очередь, с семьи. Мы много говорим иногда о нравоучениях, о том, что детей нужно поучать, но, как правило, они нас не слушают. Они на нас с вами смотрят и за нами повторяют. Поэтому, может быть, личное общение родителей в той же самой деревне сказывается очень серьезным фактором на воспитании.

Мне очень повезло в моей жизни. Господь так устроил, что я родился в большом городе, в Новополоцке, а служу в местности сельской. Я не могу сказать, что есть какая-то большая разница. Действительно, очень смываются границы. Сегодня говорили про торговые центры и еще какие-то вещи. У нас есть маркетплейсы практически в каждой деревне на сегодняшний день. У нас есть дороги, высокотехнологичное производство. В нашем районном центре строится форелевое хозяйство, рыбхоз большой. Интернет у нас есть везде.