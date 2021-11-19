СК Беларуси: «В рамках расследования дела допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц»

Новости Беларуси. Уже 65 человек признаны потерпевшими в результате действий польских силовиков в адрес беженцев, заявил 19 ноября глава Следственно комитета страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава Следственно комитета Дмитрий Гора прокомментировал ситуацию на границе и ход расследования уголовного дела, недавно возбужденного в адрес польских силовиков.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Был произведен тщательный осмотр места происшествия с участием экспертов Государственного комитета судебных экспертиз. Изъяты материальные объекты. Это и оболочки, контейнеры светошумовых гранат, это и образцы грунта. По фактам противоправных действий польских должностных лиц, которые привели в том числе и к смерти потерпевших, это и неоказание помощи, это насильственное выдворение на территорию Республики Беларусь. В рамках расследования дела уже на сегодняшнее утро, мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации – журналисты. Остальные – граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, из них шесть малолетних детей.