СК Беларуси: «В рамках расследования дела допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц»

Новости Беларуси. Уже 65 человек признаны потерпевшими в результате действий польских силовиков в адрес беженцев, заявил 19 ноября глава Следственно комитета страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Следственно комитета Дмитрий Гора прокомментировал ситуацию на границе и ход расследования уголовного дела, недавно возбужденного в адрес польских силовиков.