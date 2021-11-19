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«Потоки лжи и грязи следуют в адрес нашей страны». Тему защиты граждан обсуждают на встрече эксперты в Минске

19 ноября 2021 11:06
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Новости Беларуси. Тема защиты граждан остается в центре внимания. Совершенствование концептуальных основ в сфере национальной безопасности, законности, соблюдения прав и свобод человека обсуждают на встрече эксперты в Минске. В ней участвуют представители различных силовых структур, а также парламентарии и общественные деятели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Потоки лжи и грязи следуют в адрес нашей страны». Тему защиты граждан обсуждают на встрече эксперты в Минске-1

Александр Рахманов, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь:
Это не только яркое событие для различных ученых, специалистов профильного характера в различных сферах национальной безопасности. Но данная тематика касается жизни всех наших граждан и государства. Мы с вами были свидетелями, как на протяжении короткого периода времени на территории нашей миролюбивой, спокойной, прекрасной страны, в лексикон людей вошли такие слова, как «цветная революция», «гибридная война». Вы видите, как в настоящее время из-за рубежа и посредствам интернета потоки лжи и грязи следуют в адрес нашей страны, когда белое пытаются сделать черным, когда переворачивают очевидные вещи и факты с ног на голову. С одной целью, чтобы как-то повлиять на принятие в нашей стране политических и иных решений внутреннего и внешнего характера.

«Потоки лжи и грязи следуют в адрес нашей страны». Тему защиты граждан обсуждают на встрече эксперты в Минске-4

Планируется, что по итогам конференции, будет выработана модель адаптации законодательства и мер государственного реагирования, основываясь на текущую ситуацию в стране.

# Права человека # общество # Александр Рахманов # Фотофакт

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