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В конкурсе на лучшую белорусскую марку победу одержала Дарья Домрачева

26 марта 2015 13:46
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Новости Беларуси. Почтовый блок «Дарья Домрачева — трехкратная олимпийская чемпионка. Герой Беларуси»  победила в конкурсе на лучшую марку Беларуси. В опросе участвовала почти тысяча жителей страны.

Напомним, официальное  гашение серии почтовых марок  «Медалисты зимних Олимпийских игр в Сочи» состоялось в мае 2014 года, но без участия примы белорусского биатлона. Сейчас Дарья Домрачева после  победы в общем зачете розыгрыша Кубка мира проходит восстановительные сборы.

Ожидается, что трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладательница Большого хрустального глобуса нынешнего сезона, Герой Беларуси Дарья Домрачева прилетит в Минск 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Дарья Домрачева # Почта Беларуси

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