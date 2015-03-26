В конкурсе на лучшую белорусскую марку победу одержала Дарья Домрачева

Новости Беларуси. Почтовый блок «Дарья Домрачева — трехкратная олимпийская чемпионка. Герой Беларуси» победила в конкурсе на лучшую марку Беларуси. В опросе участвовала почти тысяча жителей страны.

Напомним, официальное гашение серии почтовых марок «Медалисты зимних Олимпийских игр в Сочи» состоялось в мае 2014 года, но без участия примы белорусского биатлона. Сейчас Дарья Домрачева после победы в общем зачете розыгрыша Кубка мира проходит восстановительные сборы.

Ожидается, что трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладательница Большого хрустального глобуса нынешнего сезона, Герой Беларуси Дарья Домрачева прилетит в Минск 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.