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В конкурсе МТС на лучший рисунок новогодней елки победила 11-летняя Настя из деревни Саска

24 декабря 2016 12:02
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Новости Беларуси. Красная шапка, желтые очки, борода и лыжи.

Компания МТС подвела итоги конкурса на лучший рисунок новогодней елки.

Участие приняло более 300 изображений, а победителя выбрали одного.

Им стала 11-летняя Анастасия Левицкая из деревни Саска Липка Минской области.

Именно эскиз ее елки получил воплощение в реальность. Торжественно открыл необычную новогоднюю конструкцию, по традиции, Дед Мороз. А после финалистам и победителю творческого состязания вручили памятные подарки. Также школьники водили хоровод, рассказывали стихи и фотографировались с внезапно появившимся живым северным оленем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Ткаченко, ведущий специалист по маркетингу компании «МТС»:
Компания МТС хотела сделать интересный и необычный подарок к Новому году детям и жителям нашей страны. Мы очень надеемся, что наша елка все понравится и станет украшением столицы.

Анастасия Левицкая, победитель конкурса «Новогодняя елка моей мечты»:
Главный символ Нового года – елка, а главным персонажем – Дед Мороз. Я решила их объединить и немножко обновить. Вообще не ожидала, что мой рисунок выберут лучшим.

# общество # Новый год # Ольга Ткаченко # Анастасия Левицкая

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