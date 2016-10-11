В Колодищах установили Памятный знак в честь воинов-интернационалистов

Новости Беларуси. В честь мужества. Памятный знак воинам-интернационалистам открыли в Колодищах на территории местного культурно-спортивного центра.

На символическом камне увековечили память 11 воинов-интернационалистов пристоличья, погибших в годы Афганской войны.

Церемония чествования собрала людей разных возрастов. Среди них военные, участники войны в Афганистане, родные и близкие погибнуших, ветераны Великой Отечественной.

Сергей Дешук, председатель Минской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Это будет чудесным местом, для того, чтобы молодые люди, ребята, которые здесь занимаются, жители, гости нашего посёлка могли прийти познакомиться и вместе с тем получить определённую долю патриотического воспитания.

Всего на Минщине 15 памятников, посвященных воинам Афганской войны, более сотни – участникам и ветеранам Великой Отечественной.

Список знаковых и памятных мест пополняют ветеранские и молодежные организации. Они же ухаживают за монументами и помогают ветеранам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Моисеев, председатель Совета ветеранов Минского района:

Монументы ставят мёртвым, но нужны они живым, как связь времён. Они будут напоминать о том героическом прошлом. Без молодёжи мы бы ничего не сделали, мы проводим вместе с ними праздники.

Их волонтёрские отряды помогают ветеранам, которым необходимо где-то убрать, где-то подмести, где-то и огород вскопать.

Поэтому молодёжь у нас замечательная и мы очень гордимся своей молодёжью.

Виктор Сиренко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Многое забывается, но понимание того, что есть служение долгу и отечеству должно быть сохранено.

Поэтому крайне важно, чтобы помнили про то, что есть долг, есть необходимость служения родине, и это память о людях, которые погибли, защищая интересы нашей страны.