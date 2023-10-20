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В Клецком районе скрыли падёж более чем 200 голов КРС

20 октября 2023 07:26
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Новости Беларуси. Должностные лица одного из аграрных предприятий Клецкого района скрыли падеж более чем 200 голов крупного рогатого скота. Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Клецком районе скрыли падёж более чем 200 голов КРС-1

Факты преступных действий должностных лиц установлены совместно с УВД Минского облисполкома.

В Клецком районе скрыли падёж более чем 200 голов КРС-4

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
В отношении бригадиров молочно-товарных ферм возбуждены уголовные дела о служебном подлоге по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса, а в отношении главного зоотехника хозяйства – о превышении служебных полномочий по ч.2 ст.426 Уголовного кодекса. В частности, бригадиры ферм по указанию главного зоотехника, которая ранее осуждалась за сокрытие падежа сельхозживотных, с сентября 22 года по август 23-го вносили в отчеты недостоверные сведения о фактическом движении поголовья. Затем главный зоотехник использовала такие документы для фальсификации государственной статической отчетности. Своими противоправными действиями подозреваемые скрыли падеж 211 голов крупного рогатого скота стоимостью свыше 135 тысяч рублей.

Для организации предварительного расследования Генпрокуратура направила уголовные дела в управление Следственного комитета по Минской области.

# Прокуратура Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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