В Минске открыли новое здание управления по гражданству и миграции ГУВД

Новости Беларуси. Для качественного оказания услуг посетителям и комфортного несения службы. После реконструкции открыто здание управления по гражданству и миграции Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Для качественного оказания услуг посетителям и комфортного несения службы. После реконструкции открыто здание управления по гражданству и миграции Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучших правоохранителей и ветеранов отметили памятными подарками. На таких подразделениях большая нагрузка. В этом году в Минске проведено около 400 тысяч административных процедур.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это не первое здание органов внутренних дел, которое мы открываем в этом году. Именно сюда приходят люди, особенно иностранцы, которые обращаются за статусом беженца или получением вида на жительство в Республике Беларусь. Сегодня технически оснащены данные подразделения. Все условия созданы для того, чтобы комфортно оказать помощь населению. И делается все, чтобы обеспечить безопасность в нашей стране.
Оснащение просторного и функционального помещения самое современное. Здесь предусмотрено все. Для посетителей с детьми организован уголок ребенка.