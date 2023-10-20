В Минске открыли новое здание управления по гражданству и миграции ГУВД

Лучших правоохранителей и ветеранов отметили памятными подарками. На таких подразделениях большая нагрузка. В этом году в Минске проведено около 400 тысяч административных процедур.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это не первое здание органов внутренних дел, которое мы открываем в этом году. Именно сюда приходят люди, особенно иностранцы, которые обращаются за статусом беженца или получением вида на жительство в Республике Беларусь. Сегодня технически оснащены данные подразделения. Все условия созданы для того, чтобы комфортно оказать помощь населению. И делается все, чтобы обеспечить безопасность в нашей стране.