Прямой эфир

В Минске открыли новое здание управления по гражданству и миграции ГУВД

20 октября 2023 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для качественного оказания услуг посетителям и комфортного несения службы. После реконструкции открыто здание управления по гражданству и миграции Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли новое здание управления по гражданству и миграции ГУВД-1

Лучших правоохранителей и ветеранов отметили памятными подарками. На таких подразделениях большая нагрузка. В этом году в Минске проведено около 400 тысяч административных процедур.

В Минске открыли новое здание управления по гражданству и миграции ГУВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это не первое здание органов внутренних дел, которое мы открываем в этом году. Именно сюда приходят люди, особенно иностранцы, которые обращаются за статусом беженца или получением вида на жительство в Республике Беларусь. Сегодня технически оснащены данные подразделения. Все условия созданы для того, чтобы комфортно оказать помощь населению. И делается все, чтобы обеспечить безопасность в нашей стране.

В Минске открыли новое здание управления по гражданству и миграции ГУВД-7

Оснащение просторного и функционального помещения самое современное. Здесь предусмотрено все. Для посетителей с детьми организован уголок ребенка.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Пуховичах проходит комплексное учение по защите от ЧС
20 октября 2023 06:20

В Пуховичах проходит комплексное учение по защите от ЧС

Персонал от Бога. Как центр помощи жертвам ДТП дарит надежду пострадавшим?
19 октября 2023 20:27

Персонал от Бога. Как центр помощи жертвам ДТП дарит надежду пострадавшим?

Почему тренд на традиционные ценности возрождается? Рассказал Трофим Татаренков
19 октября 2023 20:14

Почему тренд на традиционные ценности возрождается? Рассказал Трофим Татаренков