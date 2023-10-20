Прямой эфир

Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад» собирает участников

20 октября 2023 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Старейший в Беларуси форум открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств собирает участников 37-й раз. А это 300 гостей из России, Беларуси, Украины и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад» собирает участников-1

Одна из главных миссий мероприятия – предоставить площадку для выступления непрофессионалам. Творческих людей немало, «Витебский листопад» дает им возможность быть услышанными.

Заявки на форум только по поэтическим номинациям прислали 80 человек. 48 из них решением жюри стали финалистами. Им предстоит побороться за право оказаться лауреатами. Итоговый концерт составят выступления членов жюри и победителей. Форум принимают несколько площадок, включая концертный зал «Витебск», городской Центр культуры, выставочный зал «Духовской круглик», художественный музей и областную филармонию. Посвящен фестиваль Году мира и созидания, семейным ценностям, отношениям детей и родителей – всему, что сегодня каждому человеку дает силы, опору и духовное наполнение.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске открыли новое здание управления по гражданству и миграции ГУВД
20 октября 2023 06:37

В Минске открыли новое здание управления по гражданству и миграции ГУВД

В Пуховичах проходит комплексное учение по защите от ЧС
20 октября 2023 06:20

В Пуховичах проходит комплексное учение по защите от ЧС

Персонал от Бога. Как центр помощи жертвам ДТП дарит надежду пострадавшим?
19 октября 2023 20:27

Персонал от Бога. Как центр помощи жертвам ДТП дарит надежду пострадавшим?