Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад» собирает участников

Новости Беларуси. Старейший в Беларуси форум открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств собирает участников 37-й раз. А это 300 гостей из России, Беларуси, Украины и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из главных миссий мероприятия – предоставить площадку для выступления непрофессионалам. Творческих людей немало, «Витебский листопад» дает им возможность быть услышанными.

Заявки на форум только по поэтическим номинациям прислали 80 человек. 48 из них решением жюри стали финалистами. Им предстоит побороться за право оказаться лауреатами. Итоговый концерт составят выступления членов жюри и победителей. Форум принимают несколько площадок, включая концертный зал «Витебск», городской Центр культуры, выставочный зал «Духовской круглик», художественный музей и областную филармонию. Посвящен фестиваль Году мира и созидания, семейным ценностям, отношениям детей и родителей – всему, что сегодня каждому человеку дает силы, опору и духовное наполнение.