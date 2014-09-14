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В китайском заповеднике панда влюбилась в смотрителя и долго не хотела его отпускать

14 сентября 2014 14:54
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Новости Китая. Это видео на неделе стало настоящим хитом Интернета. Трогательную сцену зафиксировали камеры наружного наблюдения, установленные в центре по разведению панд в городе Чэнду.

Панда, которую только что покормили, не хотела отпускать смотрителя.

Животное вцепилось в ногу мужчины, и несколько минут не давало ему закрыть клетку (смотрите видео).

Ни для кого не секрет, что эти животные легко привязываются к людям, которые за ними ухаживают.

Об еще одной удивительной привязанности животных к людям мы писали месяц назад. Напомним, в августе в сети появилось видео, героем которого стал капризный олененок.

Энтони Дин из американского штата Кентукки вместе со своим напарником проводил в лесу работы по очищению линий электропередачи.

Возле одного из деревьев мужчина обнаружил маленького олененка, застрявшего между толстыми ветками.

Энтони перенес малыша в безопасное место и почесал ему животик, что, кажется, понравилось, олененку.

Когда мужчина попытался опустить его на землю, малыш в прямом смысле стал протестовать – смотрите здесь.

# общество # Дикие животные

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