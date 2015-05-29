Новый хит YouTube: рыбак поймал на удочку 250-килограммового окуня

Новости США. На неделе американец Джон Блэк стал настоящей знаменитостью, и не только в родном городке Санибель (штат Флорида). Видео, на котором запечатлено, как мужчина борется с гигантским окунем, уже посмотрели более 2 миллионов раз.



Мужчина не может поверить, что ему удалось подцепить настолько крупную рыбу. На видео слышно, как Джона подбадривают друзья. Судя по восторженной реакции, подобный улов они видят впервые.



Позже Блэк признался, что самостоятельно вытащить окуня у него так и не получилось: на помощь подоспели товарищи – они притащили лебедку со стальным тросом.