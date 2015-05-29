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Новый хит YouTube: рыбак поймал на удочку 250-килограммового окуня

29 мая 2015 14:47
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Новости США. На неделе американец Джон Блэк стал настоящей знаменитостью, и не только в родном городке Санибель (штат Флорида). Видео, на котором запечатлено, как мужчина борется с гигантским окунем, уже посмотрели более 2 миллионов раз.

Мужчина не может поверить, что ему удалось подцепить настолько крупную рыбу. На видео слышно, как Джона подбадривают друзья. Судя по восторженной реакции, подобный улов они видят впервые.

Позже Блэк признался, что самостоятельно вытащить окуня у него так и не получилось: на помощь подоспели товарищи – они притащили лебедку со стальным тросом.

Новый хит YouTube: рыбак поймал на удочку 250-килограммового окуня-1


Джон Блэк рыбак со стажем

По словам американца, окунь стал его самой крупной добычей, за все время, что он занимается рыболовством.

Невероятный улов и ещё более невероятный исход рыбалки.

На Днепре летом прошлого года гомельчанин поймал сома весом 58 килограммов.

Однако ограничился фотосессией и позированием с уловом перед любительской видеокамерой. После чего рыбу отпустили восвояси. Подробности этой истории здесь.

# общество # Рыбалка # Джон Блэк

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