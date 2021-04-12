«В каждую хату заходит немец и выгоняет, выгоняет». Вот что рассказывает узница концлагеря «Озаричи»
Новости Беларуси. Мария Константиновна Савенкова живет в деревне Добринево в Дзержинском районе. В 6-летнем возрасте вместе с мамой и сестрой она попала в лагерь смерти «Озаричи». Своей историей, которая и по сей день живет в воспоминаниях, Мария Константиновна поделилась с нашей съемочной группой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Юлия Минич, корреспондент:
До Великой Отечественной войны Мария Константиновна жила в деревне Заболотье Гомельской области. А в марте 1944 года в возрасте 6 лет попала в концентрационный лагерь «Озаричи». Сейчас ей уже 84, но воспоминания до сих пор живы.
В Заболотье Мария Константиновна жила с мамой и старшей сестрой. На горизонте то и дело раздавались выстрелы и взрывы. Это партизанская зона на Октябрьщине не давала немцам прорвать оборону. Однако вскоре военные действия добрались и до Заболотья.
Мария Савенкова, бывшая малолетняя узница концлагеря «Озаричи»:
Не успели еще (кто встал, кто не встал) позавтракать, что там было – уже начали выгонять, уже люди по деревне идут, в каждую хату заходит немец и выгоняет, выгоняет. Всех повыгоняли, нас согнали – у нас такая площадь – и погнали всех пешком.
Второе название «Озаричей» – лагерь смерти. Это комплекс из трех концлагерей, где содержались 50 тысяч человек, 20 тысяч погибли. Там в голоде и холоде вместе со своей семьей провела три недели и Мария Константиновна. Единственный счастливый день, который остался в памяти, – день освобождения.
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