«В каждую хату заходит немец и выгоняет, выгоняет». Вот что рассказывает узница концлагеря «Озаричи»

Новости Беларуси. Мария Константиновна Савенкова живет в деревне Добринево в Дзержинском районе. В 6-летнем возрасте вместе с мамой и сестрой она попала в лагерь смерти «Озаричи». Своей историей, которая и по сей день живет в воспоминаниях, Мария Константиновна поделилась с нашей съемочной группой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юлия Минич, корреспондент:

До Великой Отечественной войны Мария Константиновна жила в деревне Заболотье Гомельской области. А в марте 1944 года в возрасте 6 лет попала в концентрационный лагерь «Озаричи». Сейчас ей уже 84, но воспоминания до сих пор живы.

В Заболотье Мария Константиновна жила с мамой и старшей сестрой. На горизонте то и дело раздавались выстрелы и взрывы. Это партизанская зона на Октябрьщине не давала немцам прорвать оборону. Однако вскоре военные действия добрались и до Заболотья.

Мария Савенкова, бывшая малолетняя узница концлагеря «Озаричи»:

Не успели еще (кто встал, кто не встал) позавтракать, что там было – уже начали выгонять, уже люди по деревне идут, в каждую хату заходит немец и выгоняет, выгоняет. Всех повыгоняли, нас согнали – у нас такая площадь – и погнали всех пешком.