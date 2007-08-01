В Карелии продолжаются поиски пропавших белорусских туристок

Пока спасатели не обнаружили новых следов. Кроме того, найденные ранее - утеряны.

Накануне поисковая команда на вертолете "прочесала" участок тайги, но безрезультатно. Существуют также проблемы с радиостанциями: из трех задействованных в операции групп на связь выходит пока только одна. Тем не менее, поиски пропавших женщин не прекращаются.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Беларуси и Карелии. В результате было принято решение увеличить число поисковых команд. МЧС Беларуси находится в постоянном контакте с российскими коллегами. Предполагается, что в ближайшее время в Карелию вылетят 10 белорусских специалистов.