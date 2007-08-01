Самая популярная служба по защите детей
Приемная Национальной комиссии по правам ребенка за несколько месяцев работы зарекомендовала себя как самая популярная служба по защите детей.
Сегодня вопросы граждан рассматривал Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Косинец. Спектр обращений широк: от школьных и бытовых проблем до отношений с родственниками. Были затронуты вопросы обеспечения прав юных граждан в системе образования и здравоохранения. Раз в месяц члены комиссии проводят тематический прием граждан. Ежедневно на телефон горячей линии поступает более сотни звонков.