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Самая популярная служба по защите детей

01 августа 2007 11:02
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Приемная Национальной комиссии по правам ребенка за несколько месяцев работы зарекомендовала себя как самая популярная служба по защите детей. Сегодня вопросы граждан рассматривал Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Косинец. Спектр обращений широк: от школьных и бытовых проблем до отношений с родственниками. Были затронуты вопросы обеспечения прав юных граждан в системе образования и здравоохранения. Раз в месяц члены комиссии проводят тематический прием граждан. Ежедневно на телефон горячей линии поступает более сотни звонков.
# общество

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