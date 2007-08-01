Приемная Национальной комиссии по правам ребенка за несколько месяцев работы зарекомендовала себя как самая популярная служба по защите детей. Сегодня вопросы граждан рассматривал Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Косинец. Спектр обращений широк: от школьных и бытовых проблем до отношений с родственниками. Были затронуты вопросы обеспечения прав юных граждан в системе образования и здравоохранения. Раз в месяц члены комиссии проводят тематический прием граждан. Ежедневно на телефон горячей линии поступает более сотни звонков.