Аккуратнее едешь - дальше будешь

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных такси снизилось.

За первую половину 2007 года их стало на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чтобы проверить, насколько точно водители соблюдают правила дорожного движения, на дороги столицы выехал специальный патруль.

Утром сотрудники ГАИ проверяли маршрутки в микрорайоне "Малиновка". Люди в погонах учли все - и документы у водителей посмотрели, и даже в аптечки заглянули.

Каждый микроавтобус перед выездом на линию проверяет механик - это аксиома. Но, по словам водителей, неполадки могут появиться и в течение рабочего дня. А чтобы этого не случилось, они действуют по принципу "помоги своему авто сам".

Сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД столицы проверили в "Малиновке" 15 маршруток. Первые и главные выводы: особенно часты неполадки с внешними световыми приборами, расшатанными креплениями сидений. Но, главное, серьезных поломок не было. Ведь при неисправностях рулевого управления и тормозной системы водитель не имеет права выходить на линию. В таких случаях наступает административная ответственность.

Для сотрудников ГАИ мелочей нет: проверяют они скоростной режим или техническое состояние. Последовательная работа дала хороший результат.