В Каменной горке постоят 2 парка и сквер к 2014 году

Новости Минска. Два парка и сквер появятся в Каменной горке к 2014 году. Кроме того, возле Ледового дворца реконструируют площадку, отремонтируют фасады более 50 зданий, оборудуют их декоративной подсветкой. В районе также появятся новые торговые центры и гостиницы. Во время проведения чемпионата мира по хоккею в сквере на улице Притыцкого откроется «Город мастеров».

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:

Мы задумали в районе сквера на улице Притыцкого организовать в течение двух недель выставку-ярмарку, назвали ее «Город мастеров». Там будут торговые точки, где люди смогут отдохнуть, попить чаю, посидеть, полюбоваться нашим Минском. Также будут проводиться выступления участников самодеятельности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.