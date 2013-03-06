Прямой эфир

В Каменной горке постоят 2 парка и сквер к 2014 году

06 марта 2013 18:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Два парка и сквер появятся в Каменной горке к 2014 году. Кроме того, возле Ледового дворца реконструируют площадку, отремонтируют фасады более 50 зданий, оборудуют их декоративной подсветкой.  В районе также появятся новые торговые центры и гостиницы. Во время проведения чемпионата мира по хоккею в сквере на улице Притыцкого откроется «Город мастеров».

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:
Мы задумали в районе сквера на улице  Притыцкого организовать в течение двух недель выставку-ярмарку, назвали ее «Город мастеров». Там будут торговые точки, где люди смогут отдохнуть, попить чаю, посидеть, полюбоваться нашим Минском. Также будут проводиться выступления участников самодеятельности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# План застройки Минска и Минской области # Борис Васильев

Другие новости рубрики

Все новости
Борис Батура поздравил женщин с Международным женским днем
06 марта 2013 16:41

Борис Батура поздравил женщин с Международным женским днем

Заслуженным людям Беларуси сегодня вручили медали Франциска Скорины
06 марта 2013 12:34

Заслуженным людям Беларуси сегодня вручили медали Франциска Скорины

Готовит ли белорусская школа детей к поступлению в вуз?
06 марта 2013 08:40

Готовит ли белорусская школа детей к поступлению в вуз?