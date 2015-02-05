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В Минске практически на 10% снизился уровень преступности

05 февраля 2015 18:03
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Новости Беларуси. В Минске практически на 10% снизился уровень преступности. В 2014 году в столице зафиксировано меньше грабежей, краж и случаев езды «под градусом» по сравнению с 2013 годом.

Уменьшилось и количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. А вот число правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропов, наоборот, возросло практически на 40%, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Балашев, старший помощник прокурора г. Минска:
Снижение преступности отмечается во Фрунзенском, Заводском, Ленинском и Октябрьском районах. Меньше зарегистрировано краж, грабежей, преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми.

# общество # Криминал # Криминал # Сергей Балашев

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