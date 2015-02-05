Фермер из Шкловского района ведет хозяйство, добровольно перевоспитывает бездельников и возит сельских детей в школу

Новости Беларуси. У героя сюжета, главы фермерского хозяйства, кроме обычных хлопот об урожайности и приросте поголовья числятся и отнюдь нестандартные для частного бизнеса заботы.

Возить местную детвору в школу за 30 км, расчищать заснеженные дороги в окрестных деревнях – все это делать Александра Коновалова никто не принуждает.

Глава фермерского хозяйства от души старается не только сохранить деревню, но и добиться ее процветания.

Глядя на энергичного и жизнерадостного человека, даже не верится, что еще четыре года назад жизнь Алексея Шепелева шла под откос. Дурная компания, спиртное. А однажды, встретив своего однокашника в таком состоянии, глава хозяйства Александр Коновалов просто не смог пройти мимо. Предоставил жилье и заставил отказаться от алкоголя.

Алексей Шепелев, механизатор крестьянско-фермерского хозяйства «Новый быт»:

Неизвестно, где бы я сейчас был. Не жалею, что послушал, что пришел сюда. Мне нравится здесь, живу рядом. Все меня устраивает, зарплата хорошая.

Такой же невеселой участи Александр помог избежать еще паре десятков нынешних своих передовиков. Каждого из них обеспечил работой, зарплатой и крышей над головой.

Александр Коновалов, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Новый быт»:

Для меня основная задача – чтобы человек круглый год был обеспечен работой, чтобы за эту работу платилась заработная плата, чтобы она была достойной для его существования. Работу надо дать тем людям, которые в ней нуждаются. Больше половины, наверное, работающих в моем хозяйстве, – люди, которые никому не нужны были. Они мне нужны, им нужен я. Мы одно целое.

Евгений Головня в июле 2014 года с супругой и ребенком переехал в эти края из Донецка. Рассказывает, на работу в это хозяйство его взяли сразу. Александра Коновалова Евгений называет «человеком слова и дела».

Евгений Головня, слесарь крестьянско-фермерского хозяйства «Новый свет»:

Даже не ожидал, что так будет хорошо. Мне очень нравится. И коллектив дружный, и работа нормальная.

Помог Александр и местной детворе. Им долгое время не на чем было добираться в школу, до которой не меньше 30 км. Как только мужчина узнал об этом, не раздумывая купил автобус.

Местные жители говорят: при Коновалове вымирающая еще пару лет назад деревня ожила. В селе спокойно, дороги расчищены. Александр каждому и посеять поможет, и урожай собрать.

Елена Осипенко, председатель Каменнолавского сельисполкома:

Смотрю на Александра Юрьевича: побольше бы нам таких тружеников на селе, и наша Республика Беларусь процветала бы еще больше.

Александр Коновалов, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Новый свет»:

Что зависит от меня, я сделаю все, чтобы наши люди проживали в лучших условиях. И наша деревня процветала и развивалась.

Основал фермерское хозяйство еще в начале 90-х отец Александра Юрий Коновалов. Начинали с 50 гектаров земли, сейчас ее почти полторы тысячи. Сын продолжил семейное дело. Он никогда не пенял на отсутствие денег, нехватку времени и неблагоприятные погодные условия. Александр твердо убежден: несмотря ни на что, настоящий фермер обязан уметь трудиться и непременно помогать людям.