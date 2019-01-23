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В каких случаях работник может расторгнуть контракт по своей инициативе?

23 января 2019 07:39
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Новости Беларуси. На вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться» отвечает юрист.

Алина (г. Брест):
Работаю на одном предприятии уже 5 лет. Недавно нашла новую работу, но мой начальник не хочет меня отпускать до окончания контракта. Как быть?

Дарина Гулюта, юрист:
Если стороны не достигли соглашения по расторжению контракта по соглашению сторон, работник может воспользоваться своим правом и потребовать расторжения контракта по требованию работника. Срочный трудовой договор подлежит расторжению по инициативе работника в случае его болезни, инвалидности, которая препятствует выполнению служебных обязанностей, в случае нарушения нанимателем условий договора, коллективного договора, а также законодательства о труде. Изменение места жительства работника является уважительной причиной для расторжения договора.   

# Работа в Беларуси # общество # Дарина Гулюта

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