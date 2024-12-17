«Если я зарекусь, у нас появится ещё один». Пообщались с отцом семерых детей

Александр Абдурахманов, отец семерых детей, доцент кафедры криминалистики юридического факультета БГУ:

Я почувствовал, что я отец, с появлением первого ребенка. Я вырос на Востоке, там отношение к детям трепетное. Приходит опыт, опыт общения с детьми, опыт воспитания детей, приходит видение того, кем я хочу, чтобы дети стали. В первую очередь, они должны стать хорошими людьми. Это самое главное, важнее, чем профессиональное их будущее.

Желание взять ребенка из детского дома раз в жизни возникает у каждого человека, но не у всех возникает первоначальный толчок к этому. Для нас это стало заболевание нашего ребенка сахарным диабетом, это подтолкнуло нас взять ребенка из детского дома. Мы с супругой практически одновременно пришли к этому решению. Сложно было, но ни на секунду не было сожаления. Выделения кровных и приемных нет. Я надеюсь, что в процессе семейного воспитания дети смогут понять, что семья – это одна из высших ценностей в любом обществе, это последний форпост, куда человек может вернуться, обратиться за помощью, который будет его защищать. Если я зарекусь, видимо, у нас появится еще один ребенок. Если бы ребята у меня потребовали не брать больше детей, я не смог бы дать это обещание.