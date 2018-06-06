В июне белорусы получат новые жировки: как они будут выглядеть?

Новости Беларуси. Необычные извещения об оплате коммунальных услуг получат белорусы в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На них в правом верхнем углу будет фигурировать QR-код, в котором заложена информация о лицевом счете. Оплатить коммуналку с помощью черно-белого штрих-кода можно будет как через мобильное банковское приложение, так и на почте.