В июне белорусы получат новые жировки: как они будут выглядеть?

Новости Беларуси. Необычные извещения об оплате коммунальных услуг получат белорусы в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычные извещения об оплате коммунальных услуг получат белорусы в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На них в правом верхнем углу будет фигурировать QR-код, в котором заложена информация о лицевом счете. Оплатить коммуналку с помощью черно-белого штрих-кода можно будет как через мобильное банковское приложение, так и на почте.
Со временем число почтовых отделений с такой услугой по всей Беларуси будет увеличиваться. Предполагается оснастить соответствующим оборудованием как минимум одно рабочее место. Для оплаты нужно будет предоставить извещение с кодом, оператор с помощью сканера считает зашифрованную в нем информацию и обработает платеж.