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В июне белорусы получат новые жировки: как они будут выглядеть?

06 июня 2018 17:06
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Новости Беларуси. Необычные извещения об оплате коммунальных услуг получат белорусы в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июне белорусы получат новые жировки: как они будут выглядеть?-1

На них в правом верхнем углу будет фигурировать QR-код, в котором заложена информация о лицевом счете. Оплатить коммуналку с помощью черно-белого штрих-кода можно будет как через мобильное банковское приложение, так и на почте.

В июне белорусы получат новые жировки: как они будут выглядеть?-4

Со временем число почтовых отделений с такой услугой по всей Беларуси будет увеличиваться. Предполагается оснастить соответствующим оборудованием как минимум одно рабочее место. Для оплаты нужно будет предоставить извещение с кодом, оператор с помощью сканера считает зашифрованную в нем информацию и обработает платеж.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Фотофакт

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