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«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск

06 июня 2018 15:41
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Новости Беларуси. Веревочный городок, скалодром и троллейный спуск скоро появятся в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лесопарковой зоне сейчас устанавливают необходимые конструкции.

«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск-1

В середине июня городок примет своих первых гостей. Активно отдохнуть на новой площадке смогут и дети, и взрослые.

«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск-4

Владислав Скалабан, сотрудник парка активных развлечений:
Веревочный городок будет состоять из двух трасс, каждая трасса – по 8 этапов. Отличаться трассы между собой будут только уровнем сложности, то есть попроще и посложнее. Высота трасс будет: одна – от 2 до 4 метров, вторая – от 3,5 до 5 метров.

В целях безопасности будут использоваться альпинистская страховка и шлемы.

Из ограничений только вес одного участника – не более 110 килограммов. Организаторы обещают комфортные условия для семейного отдыха и красивый антураж для фотографий.

«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск-7

# Экстрим # общество # Фотофакт

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