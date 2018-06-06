«Каждая трасса – по 8 этапов». В Солигорске скоро откроются веревочный городок, скалодром и троллейный спуск

Новости Беларуси. Веревочный городок, скалодром и троллейный спуск скоро появятся в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лесопарковой зоне сейчас устанавливают необходимые конструкции.

В середине июня городок примет своих первых гостей. Активно отдохнуть на новой площадке смогут и дети, и взрослые.

Владислав Скалабан, сотрудник парка активных развлечений:

Веревочный городок будет состоять из двух трасс, каждая трасса – по 8 этапов. Отличаться трассы между собой будут только уровнем сложности, то есть попроще и посложнее. Высота трасс будет: одна – от 2 до 4 метров, вторая – от 3,5 до 5 метров.

В целях безопасности будут использоваться альпинистская страховка и шлемы.

Из ограничений только вес одного участника – не более 110 килограммов. Организаторы обещают комфортные условия для семейного отдыха и красивый антураж для фотографий.