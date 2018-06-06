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«Нравится здесь больше, чем в школе». Дети рассказывают, чем они занимаются в летних лагерях

06 июня 2018 15:19
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Новости Беларуси. Детские лагеря по всей Минской области открыли свои двери для первых отдыхающих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Нравится здесь больше, чем в школе». Дети рассказывают, чем они занимаются в летних лагерях-1

«Нравится здесь больше, чем в школе». Дети рассказывают, чем они занимаются в летних лагерях-3

«Зубренок» в Мядельском районе принял на отдых не только белорусских школьников, но и сирийских детей. Они проведут на берегу Нарочи 15 дней. За это время ребята посетят достопримечательности нашей страны и спортивные мероприятия.

Кроме обычных летних смен, в центральном регионе страны для школьников доступны лагеря труда и отдыха дневного пребывания, оздоровительные, профильные, военно-патриотические и IT-лагеря. Там дети точно не соскучаться и проведут летние каникулы с пользой.

Наша съемочная группа вспомнила, как это – петь песни под гитару и играть в Зарницу. Об этом смотрите в сюжете.

«Нравится здесь больше, чем в школе». Дети рассказывают, чем они занимаются в летних лагерях-6

«Нравится здесь больше, чем в школе». Дети рассказывают, чем они занимаются в летних лагерях-8

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

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