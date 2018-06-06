«Нравится здесь больше, чем в школе». Дети рассказывают, чем они занимаются в летних лагерях

Новости Беларуси. Детские лагеря по всей Минской области открыли свои двери для первых отдыхающих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Зубренок» в Мядельском районе принял на отдых не только белорусских школьников, но и сирийских детей. Они проведут на берегу Нарочи 15 дней. За это время ребята посетят достопримечательности нашей страны и спортивные мероприятия.

Кроме обычных летних смен, в центральном регионе страны для школьников доступны лагеря труда и отдыха дневного пребывания, оздоровительные, профильные, военно-патриотические и IT-лагеря. Там дети точно не соскучаться и проведут летние каникулы с пользой.

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