Прямой эфир

В Испании ищут счастливчика, который выиграл в лотерею почти 5 млн евро, но забыл в магазине свой билет

18 сентября 2013 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Испании. Счастливый билет в богатую жизнь был обнаружен в магазине, где его и купили. Но хозяин так и не объявился. 
 
Кстати, управляющий магазином, который и обнаружил столь ценную покупку, сам большой поклонник лотереи, но присвоить себе выигрышный билетик не решился. Хотя, по законам Испании, если через два года владелец не найдется, билет будет отдан тому, кто его нашел. 
 
Вся информация об этом случае размещена на сайте мэрии города Ла-Корунья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Завершена подготовка к стратегическим учениям «Запад-2013»
18 сентября 2013 14:03

Завершена подготовка к стратегическим учениям «Запад-2013»

В Сухарево в Минске сдали все «проблемные» дома, под контролем остаются 45 по городу
17 сентября 2013 16:36

В Сухарево в Минске сдали все «проблемные» дома, под контролем остаются 45 по городу

Минские милиционеры будут учить английский по 8 часов в неделю
17 сентября 2013 14:16

Минские милиционеры будут учить английский по 8 часов в неделю