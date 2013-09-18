В Испании ищут счастливчика, который выиграл в лотерею почти 5 млн евро, но забыл в магазине свой билет

Новости Испании. Счастливый билет в богатую жизнь был обнаружен в магазине, где его и купили. Но хозяин так и не объявился.

Кстати, управляющий магазином, который и обнаружил столь ценную покупку, сам большой поклонник лотереи, но присвоить себе выигрышный билетик не решился. Хотя, по законам Испании, если через два года владелец не найдется, билет будет отдан тому, кто его нашел.

Вся информация об этом случае размещена на сайте мэрии города Ла-Корунья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.