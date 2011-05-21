В интернете ждали конца света 21 мая – или как себя рекламируют американские проповедники

По предсказаниям 89-летнего американского проповедника Гарольда Кемпинга, 21 мая 2011 года состоится Судный день. Окончательно же мир погибнет через пять месяцев — 21 октября.

По словам Кемпинга, дату он вычислил на основе оригинальной расшифровки библейских текстов — разработав после 70 лет изучения Библии математическую систему, которая позволяет интерпретировать зашифрованные в книге пророчества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Первый Апокалипсис, по убеждению американца, должен был состояться 6 сентября в 1994 году. Тогда Кемпинг заявил, что недостаточно тщательно вычислил дату.

Второе пророчество Кемпинга гласило, что конец света начнется 21 мая в 18.00 — в этот день начнётся грандиозное землетрясение, которое продлится до 21 октября. В результате 200 млн. верующих праведников (что составляет около 2,9% населения Земли), будут призваны на небеса. Прочие же попадут в Ад, до этого проведя пять месяцев на планете, страдающей от колоссальных землетрясений, наводнений и пожаров.

В отношении точного времени свершения пророчества рассматривались два варианта. Согласно первому, землетрясение идёт постепенно, начинаясь примерно в шесть часов вечера в каждом часовом поясе. Во втором же объяснении утверждается, что Апокалипсис будет единовременным и начнётся в 18.00 по восточному времени США 21 мая. В Минске в это время будет час ночи, в Москве — два часа ночи 22 мая. И если одна из трактовок предсказания Кемпинга уже позволяет считать его несбывшимся, то второй вариант пока ещё остаётся в силе.

Ранее Кемпинг датировал Всемирный потом 4990 годом до н.э., строя предположения относительно даты Судного дня на библейских цитатах: «…ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю» (Бытие 7:4) и «У Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3:8). Таким образом проповедник вычислил, что конец света произойдет в 2011 году — спустя 7000 лет после 4990 года до н.э. «Я знаю, что это абсолютно верно, потому что Библия всегда верна», — утверждает сам Кемпинг.

Для того, чтобы рассказать об грядущем конце света населению Земли, была развёрнута масштабная информационная и рекламная кампания, затронувшая даже территорию России.

Критики пророчества также используют цитаты из Библии, в частности — «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Матвей 24:36). Английский учёный и популяризатор науки Ричард Докинз по поводу прогнозов Кемпинга сказал, что «22 мая он будет говорить, что, видимо, в расчёты закралась ошибка, Судный день откладывается … и, пожалуйста, пожертвуйте деньги, чтобы мы могли выпустить новые биллборды с исправленной датой».