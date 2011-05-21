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В Ботаническом саду в Минске открылась площадка для наблюдения за соловьями

21 мая 2011 15:38
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Соловьиные трели украсили майские ночи. Белорусы сегодня смогут понаблюдать за соловьями в подзорную трубу и бинокль.

В Ботаническом саду в рамках акции «Соловьиные вечера» открылась наблюдательная площадка, на которой все желающие смогут познакомиться с условиями обитания пернатых в нашей стране, а орнитологи расскажут о жизни соловьёв, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Якович, руководитель орнитологического кружка Республиканского экологического центра детей и юношества:
Он ещё ведёт и очень скрытый образ жизни. Места, где он держится — достаточно густые кустарники, при этом обязательно на земле должен быть листовой опад.

# общество

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