В Ботаническом саду в Минске открылась площадка для наблюдения за соловьями

Соловьиные трели украсили майские ночи. Белорусы сегодня смогут понаблюдать за соловьями в подзорную трубу и бинокль.

В Ботаническом саду в рамках акции «Соловьиные вечера» открылась наблюдательная площадка, на которой все желающие смогут познакомиться с условиями обитания пернатых в нашей стране, а орнитологи расскажут о жизни соловьёв, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Якович, руководитель орнитологического кружка Республиканского экологического центра детей и юношества:

Он ещё ведёт и очень скрытый образ жизни. Места, где он держится — достаточно густые кустарники, при этом обязательно на земле должен быть листовой опад.