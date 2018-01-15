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В Индонезии обвалилось здание фондовой биржи: пострадали более 75 человек

15 января 2018 20:02
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Новости Индонезии. В Джакарте выясняют причины обвала Индонезийской фондовой биржи. В здании рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии обвалилось здание фондовой биржи: пострадали более 75 человек-1

Это случилось через несколько минут после окончания утренней торговой сессии.

В Индонезии обвалилось здание фондовой биржи: пострадали более 75 человек-4

Очевидцы рассказывали, что сначала почувствовали, как здание задрожало, а потом из-под ног ушел балкон, нависавший над первым этажом. Под обломками оказались в том числе посетители популярного у туристов кафе. Число пострадавших по последним данным превысило 75 человек. Как сообщается, версия взрыва исключена.

# общество # Фотофакт # Несчастный случай

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