В ходе акций протеста 18 октября в Беларуси задержали 280 человек

Новости Беларуси. В выходные минчане вынуждены были снова терпеть отсутствие метро – не работали несколько станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неудобства затронули и водителей, которые возвращались в столицу с могилевского направления, пришлось двигаться в объезд. В ходе воскресных акций протеста по всей стране были задержаны 280 человек.