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В ходе акций протеста 18 октября в Беларуси задержали 280 человек

19 октября 2020 11:32
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Новости Беларуси. В выходные минчане вынуждены были снова терпеть отсутствие метро – не работали несколько станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ходе акций протеста 18 октября в Беларуси задержали 280 человек-1

Неудобства затронули и водителей, которые возвращались в столицу с могилевского направления, пришлось двигаться в объезд. В ходе воскресных акций протеста по всей стране были задержаны 280 человек.  

В ходе акций протеста 18 октября в Беларуси задержали 280 человек-4

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# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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