В Гродно ветеранам-блокадникам вручили памятные знаки в честь 80-летия освобождения Ленинграда

В Гродно чествовали ветеранов-блокадников Ленинграда. Тем, кто лично пережил одно из самых страшных событий Великой Отечественной, вручили памятные знаки в честь «80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

872 дня город на Неве был окружен. Ежедневные бомбовые обстрелы и страшный голод не сломили его жителей, которые продолжали жить и бороться. Люди гибли не в боях, а от болезней и бессилия. По разным данным, блокада унесла жизни более миллиона человек. Сегодня в Беларуси проживает около 200 свидетелей тех страшных событий.

Нина Королева, блокадница Ленинграда: Эмоции переполняют, потому что пережить такую блокаду – не дай Бог каждому. Я оказалась в Беларуси. Я живу хорошо. Приобрела вторую родину – Беларусь. В Ленинград я уже не хочу.

Елена Литвищенко, руководитель Русского дома в Гродно:

Сегодня мы вручаем почетный знак в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это знак доблести и славы, мужества и отваги, единства и сплоченности народа во имя Великой Победы.

К символической встрече присоединились представители посольства России в Беларуси, общественные объединения города. Украсило встречу выступление творческих коллективов, которые исполнили песни военных лет.