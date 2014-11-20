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В Гродно прошли учения по реагированию на смертельно опасный вирус Эбола

20 ноября 2014 10:34
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Новости Беларуси. В Гродно 20 ноября проходят учения по реагированию на смертельно опасный вирус Эбола. По легенде, пациентку сняли с поезда «Москва – Гродно». Женщина попадает в поле зрения медиков из-за плохого самочувствия и высокой температуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На учениях детально отрабатывают все этапы реагирования: от первичных действий врача до развертывания специального госпиталя и изолирования подозрительного пациента.

Ирина Тупик, заместитель главного врача Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Медработники должны быть готовы к проведению тех мероприятий, которые должны быть проведены при выявлении больного с подозрением на любое опасное инфекционное заболевание. В данном случае мы отрабатываем действительно подозрения на лихорадку Эбола, потому что сейчас это действительно актуально вообще в мире.

Подобные тренировки в ближайшее время пройдут в Берестовице, Ошмянах и приграничном пункте пропуска «Каменный лог».

# общество # Вирусные заболевания # Ирина Тупик

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