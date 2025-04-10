Как танец лётчика с незнакомкой превратился в легендарную военную композицию – история «Случайного вальса»

Жемчужина фронтовой лирики, стопроцентный хит – «Случайный вальс». Песня даже не про войну, а скорее про жизнь во время войны. Ее любили исполнять Леонид Утесов, Эдуард Хиль, Людмила Гурченко, Дмитрий Хворостовский, Валентина Толкунова.
Жемчужина фронтовой лирики, стопроцентный хит – «Случайный вальс». Песня даже не про войну, а скорее про жизнь во время войны. Ее любили исполнять Леонид Утесов, Эдуард Хиль, Людмила Гурченко, Дмитрий Хворостовский, Валентина Толкунова.
Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Республики Беларусь:
Эту мелодию знал буквально каждый человек в Советском Союзе. Она очень часто звучала на танцплощадках, на концертных площадках. Да и сегодня она звучит во всех уголках, особенно когда приближается День Победы и День Независимости нашей республики.
Ее история началась в 1943-м. После победоносного окончания Сталинградской битвы. Перед наступлением на фашистов в Курском сражении.
Анастасия Москвина, солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси:
Авторы этой песни, Марк Фрадкин и Евгений Долматовский, ехали из Сталинграда на поезде, дорога была долгая, семь дней. Они общались, знакомились со своими попутчиками.
Среди них был летчик Васильев, выпускник Луганского авиационного училища. На его боевом счету уже была Финская война. К началу Великой Отечественной он числился в списке летчиков-асов.
Анна Меркушевич, корреспондент:
Летчик Василий Васильев рассказал Фрадкину о том, что влюбился в девушку, с которой буквально чуть-чуть танцевал под граммофон. Познакомиться они не успели, потому что его срочно вызвали на аэродром. Позже он попросил у композитора написать об этом случае песню.
Анастасия Москвина:
И он сказал, вот вы тут едете в поезде, а напишите песню, может быть, эта девушка услышит эту песню, и мы с ней встретимся, и она меня найдет. Действительно, песня стала популярной, и когда она прозвучала на радио, пришло письмо от девушки, которая искала этого офицера.
Марк Фрадкин вспоминал, что сразу же связался с эскадрильей. Но летчик Васильев уже не мог ответить девушке. В одном из боев он погиб. Золотую звезду ему присвоили посмертно.
Подробности в видео.