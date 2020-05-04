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В Гродно первые доноры сдали плазму для пациентов с коронавирусом

04 мая 2020 11:52
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Новости Беларуси. Первые доноры сдали иммунную плазму для больных коронавирусом в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно первые доноры сдали плазму для пациентов с коронавирусом-1

Это двое молодых людей, которые ранее переболели коронавирусной инфекцией. Им пришлось ждать 15 дней от момента полного лабораторного и клинического выздоровления. Отметим, в Гродно донорами плазмы могут стать еще около трех десятков человек. Желающих просят обратиться в областной центр трансфузиологии. 

В Гродно первые доноры сдали плазму для пациентов с коронавирусом-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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