В Ленинском районе Минска выбрали самый красивый двор

Новости Беларуси. 7 номинаций и более 30 победителей. В Ленинском районе подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство. Подобное мероприятие здесь проводят впервые, но в скором времени сделают традиционным.

При подведении итогов учитывали и санитарное состояние территории, и оригинальность дизайна, в том числе и цветочного оформления, озеленения. К слову, в конкурсе принимали участие промышленные предприятия, точки общественного питания, органы территориального самоуправления.

Так, общими силами преобразили около сотни дворовых территорий, отремонтировали более 300 подъездов, привлекли порядка 150 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Литецкий, заместитель главы Администрации Ленинского района:

Самой интересной номинацией я бы назвал «Лучший двор». Это важно и памятно для жителей двора. Все номинации по-своему значимы и красивы.