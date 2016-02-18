Прямой эфир

В Ленинском районе Минска выбрали самый красивый двор

18 февраля 2016 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7 номинаций и более 30 победителей. В Ленинском районе подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство. Подобное мероприятие здесь проводят впервые, но в скором времени сделают традиционным.

При  подведении итогов учитывали и санитарное состояние территории, и оригинальность дизайна, в том числе и цветочного оформления, озеленения. К слову, в конкурсе принимали участие промышленные предприятия, точки общественного питания, органы территориального самоуправления.

Так, общими силами преобразили около сотни дворовых территорий, отремонтировали более 300 подъездов, привлекли порядка 150 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Литецкий, заместитель главы Администрации Ленинского района:
Самой интересной номинацией я бы назвал «Лучший двор». Это важно и памятно для жителей двора. Все номинации по-своему значимы и красивы.

# Дворы Минска # общество # Владимир Литецкий

Другие новости рубрики

Все новости
Губернаторы проверили огневую подготовку: как прошел второй день сбора по территориальной обороне
18 февраля 2016 17:28

Губернаторы проверили огневую подготовку: как прошел второй день сбора по территориальной обороне

Сроки ремонта жилых домов сократили в 3 раза
18 февраля 2016 17:21

Сроки ремонта жилых домов сократили в 3 раза

Белорусское мясо на экспорт. Какая белорусская продукция скоро появится в магазинах Китая?
18 февраля 2016 17:19

Белорусское мясо на экспорт. Какая белорусская продукция скоро появится в магазинах Китая?