Одну из главных христианских святынь Франции – икону Христа с частицей Тернового венца – привезут в Минск 21 февраля

Новости Беларуси. В Беларусь привезут одну из главных христианских святынь Франции. Икона Иисуса Христа с частицей Тернового венца будет принесена в Минск уже в грядущее воскресенье. Торжественную встречу иконы возглавит митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Первые несколько дней святыня будет доступна для поклонения верующих в Свято-Духовом кафедральном соборе. Затем почти до конца марта образ Спасителя разместится в столичном Александро-Невском храме. Постоянным местом пребывания Тернового венца является собор Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.