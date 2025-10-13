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Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону

13 октября 2025 06:31
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Для граждан стран, не входящих в ЕС, начали действовать новые правила пересечения границы зоны Шенгена. Речь идет об электронной системе въезда и выезда. Цель нововведений – усилить пограничный контроль и избавиться от штампов в паспортах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону-2

При первом контакте с новой системой необходимо будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Таким образом создается цифровая запись, куда также вносятся и паспортные данные. Информацию необходимо будет обновлять раз в три года. Регистрация производится в специальных автоматах на границе. Первыми на такой контроль перешли Чехия, Эстония и Люксембург. По всему ЕС система должна заработать в 2026 году.

# Европейский союз # Шенгенская виза

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