В Гродно на базе ОМОН открыли военно-патриотический клуб «Волат». Первыми его ряды пополнили около 30 учащихся 42-й школы. Но в будущем присоединиться могут и другие ребята. Главное условие – чтить традиции своей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юным патриотам вручили удостоверения и значки клуба. В торжественной обстановке они произнесли слова клятвы. Впереди у ребят насыщенный учебный год, который кардинально отличается от школьного. Они смогут посещать подразделения милиции, участвовать в патриотических и спортивных мероприятиях. А занятия для них будут проводить офицеры, обладающие богатым военным и жизненным опытом.

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

Сегодня молодежь, мы, к сожалению, констатируем, что в меньшей степени общается между собой, а больше общается с гаджетами. И посредством вот этих вот всех приспособлений им в голову вбиваются те мысли, которые сегодня нам не присущи. И, конечно же, мы должны воспитать, понимая, что в этой жизни хорошо, а что плохо.

Захар Зангионов, участник военно-патриотического клуба «Волат»:

Все служили в моей семье, и в дальнейшем я хочу тоже поступить в ряды нашей белорусской армии. Почему я такое принял решение? Мне это нравится. Думаю, в дальнейшем пойду по стопам своих родителей, дедов, прадедов.