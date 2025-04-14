В Гродно и Бресте объявили о начале отключения отопления

Синоптики на нынешней неделе обещают не по сезону теплую погоду в Беларуси. В целом температурный фон будет на 5-9 градусов выше средних многолетних значений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Климатическими рекордами обещают порадовать 17 и 18 апреля: ожидается до +27 градусов. После аномально холодной прошлой недели – на нынешней апрель наверстает упущенное. Это повод завершать отопительный сезон. Первыми об этом объявили городские власти Бреста и Гродно. Уже 15 апреля там отключат батареи в общественных и административных зданиях, промышленных организациях. По нормативам – отапливать жилищный фонд перестают, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 и более градусов в течение трех суток.